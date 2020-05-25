泰國疫情趨緩！曼谷解禁「出奇招」　遊客驚奇：有夠聰明

隨著新冠肺炎在全球大流行，各國極力控制境內疫情後，開始逐步解除封鎖、限制措施以刺激經濟。而在東南亞，由於泰國疫情持續趨緩，當地政府在 5 月 3 號進行首波解禁，目前餐廳、美髮沙龍和百貨公司等場所都可以開放營業。對此就有一間泰國的百貨大樓為了持續進行防疫，特別將電梯加工改造，避免新冠病毒傳播。

泰國從 3 月中下旬關閉百貨商場、電影院、健身房等，並禁止大型活動和群眾聚集，隨著管制措施奏效，疫情從 4 月下旬開始趨緩，當局也隨著鬆綁商業活動禁令，而在曼谷的西康百貨（ Seacon Square ）也為了配合防疫，特別將電梯由原為手指按壓式的選擇樓層，加工改裝成類似踩油門的按鈕，以防病毒殘留在表面，再藉他人傳播。

▲曼谷一家百貨改造電梯樓層按鈕，以防病毒殘留表面再傳播。（圖／翻攝自 Seacon Square Twitter ）

▲百貨電梯內樓層用腳按即可。（圖／翻攝自 Seacon Square Twitter ）

這個巧思也被 9GAG 論壇分享，吸引不少國外網友嘖嘖稱奇，稱讚泰國這家百貨的巧思「這就是所謂的現代問題需要現代手段解決」、「這個方法有夠聰明的」、「腳也別忘記消毒阿」、「好像在玩甚麼遊戲機台」、「不知道疫情結束後還會不會維持」、「百貨公司好會行銷」、「我期待到時候會直接有聲控的電梯」、「已經訂好機票的我，超想立刻飛過去泰國看看阿」、「泰國實在太有創意了」。

事實上，泰國新冠肺炎疫情指揮中心今天近日決定延長緊急狀態到 6 月底，以持續控制疫情，目前泰國境內確診累積達到 3040 例，死亡人數為 56 例，疫情指揮中心發言人塔維辛（TaweesinWisanuyothin）表示，延長緊急狀態的原因是泰國仍然在對抗新冠肺炎疫情，而且要避免境外移入的病例，不過目前疫情已持續減緩。（編輯：楊智傑）