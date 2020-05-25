小女孩擔心「牙仙子」被傳染病毒！媽手縫超迷你口罩萌翻

小孩子的童言童語，有時真的能撫慰大人們的心。美國一名7歲小女孩擔心「牙仙子」會被傳染2019新型冠狀病毒（COVID-19），要求母親幫忙特製超迷你口罩，讓一大票網友都被可愛的小女孩及口罩萌翻了。
綜合外媒報導，美國密西根州一名7歲小女孩埃佛列特（Evolette Westhouse）正在換牙期，深信乳牙會被「牙仙子」拿走的傳說的埃佛列特，擔心牙仙子到處跑，會被傳染新冠肺炎或是變成播毒者，「如果她來我家，然後又去另一個小孩家怎麼辦？」便要求媽媽幫她特製口罩。
媽媽凱拉（Kayla Westhouse）試著說服女兒，牙仙子並不會被感染新冠肺炎，但埃佛列特還是很擔心，「妳怎麼知道？我們保險起見，如果她不需要，她會把口罩放著而且留字條告訴我們」。凱拉在疫情期間經常自製口罩，而這第178片口罩是唯一一片這麼小的，包括口罩的摺痕、耳帶等細節都毫不馬虎。
埃佛列特並把自己換下的牙齒放在枕頭下，並寫了一封信告訴牙仙子，媽媽為她特製了口罩，可不可以請她送爸爸生日禮物？而凱拉也以牙仙子的角度留下了回信，「妳真是體貼，我很高興當我到處跑時不會傳播病菌」、「謝謝妳媽媽做的口罩，她似乎是史上最好的媽媽，希望妳盡可能常常這麼對她說」。凱拉把整起事件分享到臉書，意外爆紅，目前貼文已吸引超過3萬個讚。（編輯：林奐妤）
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