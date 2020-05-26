宛如航站情緣電影再現！　3名非洲人卡在泰國機場2個多月

電影《航站情緣(The Terminal)》在2004年上映，改編自1位受困於戴高樂機場長達10多年的伊朗難民的故事。（圖／翻攝自推特）

電影《航站情緣(The Terminal)》在2004年上映，改編自1位受困於戴高樂機場長達10多年的伊朗難民的故事。有3名來自奈及利亞的旅客受困於新曼谷機場(Suvarnabhumi Airport)長達2個多月，只為了等待飛往緬甸和寮國的班機，宛如航站情緣的故事重演。由於新冠肺炎疫情影響，當他們抵達泰國時，緬甸與寮國已經關閉邊界，而沒有簽證的他們無法進入泰國，因為泰國也關閉國門。機場公共關係部門表示，2名奈及利亞人在3月21日搭乘 阿聯酋航空(Emirates Airlines)抵達泰國，並準備搭乘 寮國航空（Lao Airlines）前往寮國；第3名滯留於泰國機場的奈及利亞人則是在24日搭乘阿提哈德航空(Etihad Airways)抵達泰國，並準備搭曼谷航空(Bangkok Airlines)前往緬甸。沒想到就在他們抵達泰國機場準備轉機時，寮國與緬甸相繼宣布關閉國門，3名奈及利亞人也無法飛回國家因為阿聯酋和阿提哈德都因為疫情關係取消該航線。目前泰國移民署正在和奈及利亞大使協調幫助他們的公民，而機場同時提供他們所需要的物資，例如食物、飲水和基本需求。等待期間的2個多月中3名奈及利亞人都接受新冠肺炎疫情檢測，結果都呈陰性無人染病。