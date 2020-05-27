國安法惹議？譚德塞發「1單字」挨轟　港人酸：你懂什麼

隨著新冠肺炎在全球大流行，世界衛生組織（ WHO ）如何面對世界級公衛危機與國際關係成為全球不斷討論的話題。世衛組織秘書長譚德塞也因為一連串「挺中言論」，甚至邀請中國領導人習近平於世界衛生大會（ WHA ）上進行致詞而遭到批評。而昨（ 26 ）日譚德塞就在他的推特上發表一個單字「自由（ freedom ）」，引來不少關注香港現況的網友留言諷刺。

近來中國在國際間動作頻傳，除了疫情期間大量採取戰狼外交手段，全國人大更在中國兩會上想直接推動「港版國安法」，讓不少香港人擔心一國兩制將淪為口號，自由也將不復存在。而一向公開支持中國的譚德塞就在推特上發表「自由（ freedom ）」一字，立刻引來眾多網友批評他根本是收中國的錢在替中國進行大外宣。

▲譚德賽近日又發單字惹議。（圖／翻攝自 Twitter ）

在譚德塞這篇單字推文底下，就有許多網友質疑「自由就是能夠進中國調查病毒來源，請問世衛有打算查了嗎」、「你的自由不是香港人的自由」、「大外宣持續正常發揮」、「人民幣的奴隸知道甚麼叫自由嗎」，不過也有網友反串諷刺「其實譚德塞是在說 #freeHongKong 啦，自己人自己人」、「譚德塞什麼叫自由嗎？看看香港吧」。

事實上中國至今仍對外宣稱，儘管中國是最早爆發疫情的地區，但不一定是病毒起源地。而目前調查團隊尚未進入中國，世界衛生組織就在 25 日的記者會上表示，中國對於專家到訪保持「開放的態度」。而美國總統川普則表示直到世衛做出實質改變，否則將會持續拒絕對世衛進行資助。（編輯：楊智傑）