影／波蘭新住民流浪半輩子　愛上台灣女孩當台灣女婿

在波蘭出生的安傑，老家在克拉克夫，這是一個有龍傳說的城市，因為喜歡龍，安傑將自己的中文名取作龍陽焰。 從小叛逆的安傑，喜歡藝術、嚮往自由，他討厭警察、討厭壓迫，對當時波蘭共產黨的威權統治相當反感。他年紀輕輕便離家四處流浪，他曾騎著二戰時期的老摩托車，獨自在歐亞大陸旅行；露宿印度叢林、與猛獸搏鬥，甚至不顧危險前往中東跟著塔利班軍人一起生活。
他個性叛逆、什麼都不害怕，直到40歲那一年，他認識了來自台灣花蓮的客家女孩-奉佳。 透過網路，遠在波蘭的安傑認識了千里之外的奉佳，聊了半年後，安傑買了機票，飛越半個地球來到台灣，和這個聊得來的女孩碰面。三個月後，個性浪漫的安傑決定結婚。有了家庭，安傑不再流浪，他與太太在中壢夜市賣起了家鄉常見的蛋糕，用從小吃到大的波蘭蛋糕養活了一家四口。
因為討厭城市的喧鬧，安傑一家搬到了大溪山上，這裡有許多花草、還有安傑收養的流浪動物。為了給孩子自由成長的空間，他與太太選擇成為自學家庭，然而孩子在家自學的決定，還是受到周遭許多人的質疑。隨著孩子年紀漸長，這條不一樣的成長路程，也慢慢遇到挑戰！
在他眼裡的台灣很美，有溫暖的人情味，更重要的是，他在這裡能夠呼吸自由的空氣，他的寶貝女兒，可以在這個國度安心的成長。流浪多年的他，在台灣找到愛，這裡有他的家人，和能讓他安身立命的地方。
【影片由客家電視同意授權轉載】
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