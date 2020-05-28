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美黑人遭白人警壓制亡！台人揭當地「恐怖氣氛」：鬧大了

編輯中心/綜合報導-2020-05-28 18:26:28
▲美國明尼蘇達州四名警察於當地時間25日逮捕一名黑人男子，其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地5分鐘，導致他死亡。（圖／翻攝推特）
「I can't breathe」，美國明尼蘇達州四名警察於當地時間25日逮捕一名黑人男子，其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地5分鐘，最終導致後者送醫不治。更有在旅居美國的台灣人揭開當地的現況。

綜合外媒報導，這名46歲的黑人男子佛洛德（George Floyd），被明尼亞波利斯市警局的四個警察攔截，隨後被壓制在地，手上銬。過程佛洛德不斷大喊「I can't breathe」（我不能呼吸），不過使用膝蓋壓制著他頭部的白人警察卻無動於衷，最終導致佛洛德死亡。

這個事件在美國掀起軒然大波，不少名人都站出來對此表態，事件中的4名警察目前都已遭到革職，但眾怒仍未平息；一位旅美台人也透過論壇分享當地現況，「鬧超大的，搞得整個城市風聲鶴唳。出去跑個步，一直聽到警車和救護車的聲音，全程都有直升機在天上飛，時不時還有人放煙火，聲音和槍響超像」。

▲（圖／翻攝PTT）
▲白人警殺黑人事件後，旅美台人也透過論壇分享當地現況。（圖／翻攝PTT）
 

原 PO 補充，「路上車超多，黑人都三三兩兩一起行動，還聽到他們對路過的路人說要現在要特別小心。最奇怪的是還看到三台車一起停在公園旁，把整條路霸佔，不知道為了什麼」，也讓他不敢隨意外出跑步了。

事實上美國總統川普也在今（28）日對此正面回應，已要求聯邦調查局（FBI）及司法部展開調查。（編輯：潘毅）

 

 

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