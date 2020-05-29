BTS經紀公司為上市準備　市值曝光近500億台幣巨資

靠著BTS殺出重圍成為娛樂公司大黑馬的Big Hit，旗下藝人還有師弟TXT（TOMORROW X TOGETHER），2019年營業狀況超優，高達5872億韓元（約新台幣142億元），營業利益987億韓元，數字驚人。（圖／Big Hit）

（圖／Big Hit）

躍上世界舞台的人氣夯團BTS所屬經紀公司Big Hit娛樂，經韓國交易所證實即將掛牌上市，相關申請資料已提交，評估市值將超過2兆韓元（約新台幣484億元），吸金量驚人，去年營業利益更一舉打敗南韓經紀公司三巨頭SM、JYP和YG。靠著BTS殺出重圍成為娛樂公司大黑馬的Big Hit，旗下藝人還有師弟TXT（TOMORROW X TOGETHER），2019年營業狀況超優，高達5872億韓元（約新台幣142億元），營業利益987億韓元，數字驚人。其實早在2017年，Big Hit就打敗娛樂公司三巨頭成營收冠軍，資產額突飛猛進，隨著BTS進軍歐美打響名號，利潤更加可觀，讓盤踞前三名20多年的三巨頭讓出冠軍寶座。Big Hit的創始人方時赫在2005年離開JYP並創立該公司，創業初期並不順利，2007年甚至面臨破產，直到2013年6月13日推出由由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook七名成員組成的第一個獨立製作培養團體，從此公司將資源都放在防彈少年團身上，幸運地產生後續BTS引領K-pop逆襲全世界的現象。