非裔男遭殺抗爭延燒！局勢緊張　傳五角大廈命部隊佈署

▲示威者與警方於喬治亞州亞特蘭大市的《 CNN 》總部大樓外衝突。（圖／美聯社／達志影像）

陪審團仍判 4 名被控「使用過當武力」的警察無罪釋放，結果導致上千名對判決不滿的

與

上街抗議，引發一連串暴動，最終在

的介入下平息