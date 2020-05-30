非裔男遭殺抗爭延燒！局勢緊張　傳五角大廈命部隊佈署

美國明尼蘇達州明尼阿波利市（ Minneapolis ）的非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ），遭白人警察殘忍殺害一事，憤怒之火在全美迅速延燒，除了事發地明尼阿波利市已進入緊急和宵禁狀態外，各州都有抗議民眾上街，甚至打、砸、燒車。眼看事態越演越烈，美國國防部稍早罕見啟用《暴亂法案》，命有關部隊於 4 小時內做好準備。
根據《美聯社》引述消息人士報導，佛洛伊德案引起的動盪，在包含華盛頓特區、亞特蘭大、丹佛和洛杉磯等東西岸大城爆發，對此美國國防部已於稍早採取罕見措施，動用《暴亂法案》（ Insurrection Act ），命北卡羅來納州布拉格堡、紐約德拉姆堡的士兵，於接獲命令 4 小時內完成部署準備；科羅拉多州卡森堡及堪薩斯州萊利堡的憲兵成員，則被告知在 24 小時內做好行動準備。
報導聲稱，《暴亂法案》（ Insurrection Act ）訂立於 1807 年，讓美國總統有權在境內針對不法行為的鎮壓進行軍事部署，上次使用已是 1992 年的洛杉磯暴動案，當時事發的原因，也是因為 1 名非裔男子羅德尼·金（ Rodney Glen King ）遭警方執法過當引起，即使有錄像帶可以作證，當時的陪審團仍判 4 名被控「使用過當武力」的警察無罪釋放，結果導致上千名對判決不滿的非裔與拉丁裔上街抗議，引發一連串暴動，最終在美國陸軍的介入下平息。若美聯社的消息為真，則這將是時隔近 30 年後，該法再度被引用。
報導也指出，動員令效力所及的陸軍憲兵成員已在週六稍早接到召回令，須於 30 分鐘內趕回基地報到，以準備在 4 個小時內被部署到示威動亂最嚴重的明尼阿波利斯市，進入警戒狀態。