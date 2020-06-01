非裔男之死動亂持續！芝加哥無限期宵禁、3州緊急狀態

美國非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）遭白人警員壓頸致死，引爆全美示威抗議，截至發稿時間為止，已有近 40 座城市實施宵禁，已知有 3 州因此進入災難緊急狀態，伊利諾州芝加哥市長萊特夫特（ Lori Lightfoot ）也宣布，從晚間 9 點到清晨 6 點的全市宵禁將無限期實施，直到另行通知。
綜合外媒報導，由於動亂仍在持續，包含事發地明尼蘇達州明尼亞波里斯（ Minneapolis ）、洛杉磯、舊金山、芝加哥在內，至少 25 個城市宣布延長宵禁，芝加哥市長萊特夫特譴責部分人士趁火打劫，該市將無限期實施宵禁直至另行通知，國民兵也將繼續協助當地警察應對示威。芝加哥市方並表示，前 1 晚的示威活動中，至少有 240 人被捕、 6 人中槍、 20 名警察受傷。
由於示威活動越來越暴力，迫使德州、亞利桑那州、維吉尼亞州進入災難緊急狀態。當地警方使用催淚瓦斯驅散部分群眾，並在德州的達拉斯（ Dallas ）、休士頓（ Houston ）、奧斯汀（ Austin ）等地逮捕虞 200 人；亞歷桑納州州長杜席（ Douglas Ducey ）表示，允許警方武裝配備，對進行暴動、搶劫、破壞的個人施行逮捕。
面對接連不斷的抗議示威，包含美國總統川普、明尼蘇達州州長在內的部分政要，將示威演變成暴力一事歸咎於極左派人士，認為是極左與激進組織等「外部勢力」在進行操作。川普 31 日還在推特上表示，美國政府打算將極左派團體「反法西斯運動」（ Antifa ）列為恐怖組織。
根據美國《 CNN 》報導，目前全美已有將近 40 座城市實施宵禁，有 15 個州及華盛頓特區為了因應暴亂，動用約 5000 名國民兵，並另有 2000 人於華府待命。截至發稿時間為止，統計如下：
亞利桑那州：為期一週的全州宵禁
加州：洛杉磯、舊金山、比佛利山、聖莫尼卡、西好萊塢、聖荷西
科羅拉多州：丹佛
佛羅里達州：邁阿密、橘郡、傑克遜維爾、奧蘭多
喬治亞州：亞特蘭大
伊利諾伊州：芝加哥
印第安納州：印第安納波利斯
肯塔基州：路易斯維爾
密西根州：底特律
明尼蘇達州：明尼阿波利斯、聖保羅
密蘇里州：堪薩斯城
紐約：羅切斯特
俄亥俄州：辛辛那提、克利夫蘭、哥倫布、代頓、托萊多
奧勒岡州：波特蘭、尤金
賓州：費城、匹茲堡
南卡羅來納州：查爾斯頓、哥倫比亞、默特爾比奇
田納西州：納什維爾
德州：達拉斯、聖安東尼奧
猶他州：鹽湖城
維吉尼亞州：里士滿
華盛頓州：西雅圖
威斯康辛州：密爾沃基、麥迪遜
華盛頓特區