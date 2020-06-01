死前仍惦念喊「媽媽」！慘死非裔男幼年照曝　眾人齊淚崩

美國非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）日前疑遭警方執法過當、不幸慘死，被殘忍壓頸的影片曝光後民怨沸騰，怒吼著「黑人的命也是命」。而知名人權運動人士於社群媒體上發布的 1 張佛洛伊德幼年與媽媽的舊照，更是讓眾多網友看了為之鼻酸，紛紛留言希望佛洛伊德能安息、在天堂與亡母好好團聚。
美國民權運動倡議者兼黑人作家肖恩金恩（ Shaun King ）， 30 日在臉書發文，分享了 1 張佛洛伊德的幼時舊照，相片中的小佛洛伊德依偎在母親懷中睡得香甜，而母親則對著鏡頭燦笑，溫馨、慈愛的氣氛深深感染了看到照片的許多人。金恩並在貼文中打下：「那是寶寶時的佛洛伊德， 小佛洛伊德。在他母親的懷抱中。她於 2 年前的今天去世，這讓他傷透了心。當他只剩最後一口氣時，嘴裡叫喚的人是她」，希望佛洛伊德在天之靈能安息，並說：「也許他看見了她。我擔任牧師已有很多年了，聽說過瀕臨死亡的人們看到了親人。」
截至發稿時間為止，該則貼文已吸引近 8 萬人按讚、 4000 則留言。網友紛紛淚喊「很遺憾看到憾事發生」、「這張照片讓我哭了。希望你們母子已在天堂團聚，我很難過這種事發生在你身上」、「做為 1 個母親這讓我心碎。當我聽到他呼喚他的媽媽時，我很生氣。他們根本沒把他當人看。」
46 歲的佛洛伊德，多年前從德州休士頓搬到明尼蘇達州明尼亞波里斯市，希望能擺脫前科重新展開人生，也順利找到保全的工作。然而，就像疫情期間的數百萬美國人一樣，佛洛伊德因為新冠病毒丟了飯碗。慘案發生當天，他疑似因使用 1 張 20 美元的偽鈔購物，在店家報警後被數名警員強壓在地、以膝蓋壓頸長達數分鐘，無視於佛洛伊德苦苦哀求說「我不能呼吸了」（ I can't breathe ）、「媽媽，媽媽」，最後導致佛洛伊德送醫不治。
雖然事後官方驗屍報告指出，佛洛伊德的直接死因並非是窒息，而是本來就有健康上的問題，但有關說法並不被佛洛伊德的家人採信，該事件也在短短幾天內迅速從使用偽鈔升級為種族歧視。