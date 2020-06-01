非裔男之死D.C.陷暴動！示威者白宮外叫囂　警射催淚彈

美國由非裔男子佛洛伊德慘死爆發的反警暴示威潮一波接一波，上週五（ 5 月 29 日）才一度傳出白宮遭包圍，總統川普一度躲進白宮地下碉堡避難的消息；當地時間 5 月 31 日深夜，示威者再度來到白宮附近叫囂、燃燒雜物，迫使警方發射催淚彈，連在場連線的記者都看傻眼，直呼：「總統，我就在你家門口，現在發生的一切可不是假的。」
根據美國《 MSNBC 》等新聞台報導，全美有關佛洛伊德之死引爆的種族抗議仍在繼續，戰火甚至燒到包含白宮在內，許多美國聯邦政府機關所在的華盛頓哥倫比亞特區（ Washington, D.C. ）。週日（5月31日）宣布宵禁令後街頭仍十分混亂，大批抗議人士在鄰近白宮的拉斐爾公園（ Lafayette Park ）等地焚燒雜物、國旗，並向警方投擲石頭等物，白宮周遭多處可見火苗竄燒。
由於狀況一度失控，警方也以發射催淚彈、胡椒噴霧等手段驅趕群眾。從現場畫面可以看到，全副武裝的警察圍成一大圈，試圖阻止激動的示威者繼續靠近白宮。《 CNN 》取得白宮發給其員工的電郵，內容提到要所有員工盡量在家工作，若有必須進入白宮的原因，則須先將工作識別證藏起來，直到特勤局出入口時再出示。
據了解，紐約市長白思豪的女兒基亞拉（ Chiara de Blasio ），也在這波抗議潮中，因涉嫌參與非法集會而被捕，隨後獲釋。其他地方如加州洛杉磯、聖莫尼卡等地場面也一樣混亂，亦有警方朝示威者發射多枚催淚彈的狀況發生。