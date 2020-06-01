全美暴動頻傳！主播鼓吹「暴動」悲劇下場曝光：滾出我家

近日因美國明尼蘇達州

的明尼亞波里斯

非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）遭白人警察壓頸致死，引發全美暴動頻傳，至今（1）已有 26 座城市宵禁、 1400 人被捕，而各界也對此事件紛紛發聲表態，一名 ESPN NBA 主播就在自己的推特表示支持「把這該死的一切燒光吧！」，直到暴動延燒至自家社區才氣炸刪文，引起眾多討論。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭一名白人警員用膝

蓋強壓頸部致死，讓不少人質疑警察執法過當，全美各界紛紛發起暴動、抗議。 ESPN 主播 Chris Martin Palmer 就在推特表示支持「把這該死的一切燒光吧」，不料兩天內暴動卻蔓延至自家門口，讓他激動的在推特上回文「讓這些動物滾出我的社區！回到你來的地方！」

▲主播在推特上針對示威抗議的群眾表示意見。（圖／翻攝自推特）

這名主播前後兩則態度截然不同的推文引起不少網友關注，紛紛留言表示「是在蹭熱度而已」、「迴力標飛好飛滿」、「人民的法槌是不長眼的」、「傳說中的現世報」、「只准州官放火，不許百姓點燈」、「好好笑，別人暴動可以，自己家就不行？」、「所謂雙重標準」。

事實上，這名主播之前就曾訪問過這些抗議示威民眾，並稱讚他們噴漆的行為是在「宣達價值」，直到這次示威民眾到了自家社區進行破壞、噴漆，才跳出來制止、斥責，卻遭到網友批評前後態度不一，因此趕緊刪文。而這次佛洛伊德遭白人員警壓頸致死事件在美國已經成為群眾大規模暴動衝突的起火點，各州放火、示威的事件頻傳，美國內部關係也隨之緊張。（編輯：楊智傑）