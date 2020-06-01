籲重視種族歧視！Nike金句改一字　1分鐘影片吸660萬觀看

美國日前發生白人警察朝凡（Derek Chauvin）以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上頸部，而佛洛伊德過世的事件，激起了全美民眾激憤，各地均有抗議遊行。運動品牌霸主Nike於30日於推特上發聲，將品牌金句「Just Do It」（做就對了）改成「Don't Do It」（別這麼做），呼籲重視種族歧視問題。
Nike在推特上發布影片，內容寫道「就這一次，別這麼做。不要假裝美國沒有問題，不要忽視種族歧視，不要接受無辜的生命被犧牲，不要再找藉口，不要覺得這不影響你，不要袖手旁觀和沉默。不要覺得你無法改變，讓我們都成為促成改變的一份子」。
短短1分鐘黑底白字的影片，訴求簡單卻強烈，已經有超過660萬人觀看。這並非Nike第一次在種族歧視問題中挺身而出，2018年Nike找美式足球員Colin Kaepernick擔任形象代言人，他曾因為抗議比賽中的種族不平等及美國警察的暴行，拒絕在唱國歌時跪下而被開除。
佛洛伊德的去世，對於美國人民而言，並非只是一條生命殞落，而是將數十年來的種族矛盾與衝突一次引爆。涉案員警朝凡被控以過失殺人、謀殺罪，案件將在當地時間1日開庭審理。（編輯：林奐妤）