五眼聯盟熱線討論香港問題　英相：將為港人大修移民法

▲美國國務卿蓬佩奧在推特透露與英國、澳洲、加拿大及紐西蘭外長進行了良好對話。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）

強調，這將是英國出入境系統史上所做出的最大變動之一。

中國兩會通過「港版國安法」後，引發國際高度關注。五眼聯盟（ Five Eyes ）成員國外長 2 日通電話討論此事，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）在推特上表示，他已經與澳洲、加拿大、紐西蘭及英國外長通話，談到北京削弱香港自治，以及會推動透明應對新型冠狀病毒肺炎（ COVID-19 ）疫情。國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ）隨後發表聲明指出，五國外長討論到互相協調以應付多項迫切的全球挑戰，其中包括中國單方面及任意決定實施「港版國安法」，以及需要透明獲取疫情源頭資訊。五國外長同時討論到透過合作的方式，來維持個人防護裝備及醫療設備的供應鏈，並且共同管制敏感技術出口。白宮方面表示，總統川普（ Donald Trump ）與澳洲總理莫理森（ Scott Morrison ）也通了電話，除了討論香港問題，川普也邀請澳洲總理參加 9 月舉行的 G7 峰會，川普也感謝莫理森提出獨立調查 WHO 應對新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情的方式。英國首相強生也在今（ 3 ）日的《南華早報》刊登文章，以「向憂慮前途的香港人，英國會提供另一選擇」為題，態度強硬表示，中國政府假如堅持實施「港版國安法」，英國會為 30 多萬名英國國民（海外）護照（ BNO ）持有人更改簽證待遇，容許他們能在英國停留 12 個月，為成為英國公民鋪路，他強生也在文中提到，英國歡迎中國成為世界其中一個領導成員，希望北京可以遵守國際協議，遵守在聯合國登記的《中英聯合聲明》，為香港提供高度自治的承諾。此外，美國國務卿蓬佩奧就香港警方禁止支聯會 4 日晚在維園舉行六四 31 周年燭光晚會作出回應，他指出，這是香港 30 年來首次拒絕舉辦紀念六四的活動，質疑北京的目的就是不讓香港人有發聲的權利，目的是要讓他們與中國內地的民眾一樣，一國兩制就到此為止。