拜登致意六四天安門犧牲者　狠批對手川普「讚美習近平」

即將代表民主黨競選美國總統的拜登（ Joe Biden ）在當地時間週三（ 3 ）發表有關六四天安門事件的聲明，並批評對手川普對中國權威政權的態度，以及他在美國傳播的仇恨、分化社會。拜登的聲明呼籲大家對 1989 年 6 月 4 日在天安門廣場抗議，而失去性命的年輕學生表達致意，稱這些人「致力於爭取為人類尊嚴」。
美國境內民眾對非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）因警察執 法不當死亡的抗議示威活動仍在持續，川普多次批評某些參與者為「暴民」，揚言將出動軍隊鎮壓維持「法律與法治」（ law and order ），最早取得拜登聲明的《彭博社》（ Bloomberg ）認為，民主黨參選人正想以悼念六四天安門事件和川普做出區別。
拜登批評，川普作為總統卻附和中國的大外宣，以「暴民」形容香港示威，甚至稱讚北京、習近平非常負責。而在美國，催淚瓦斯、橡膠子彈被用來對付和平示威者，譴責川普散播仇恨、分化美國。拜登發誓，他會讓美國建立道德領導者的地位。
六四天安門事件 31 週年的前一天，警察才剛對白宮前的和平示威者清場，好讓川普能夠手持聖經在教堂前拍照。當然，這件事引起了宗教界、示威者的不滿。《彭博社》指出，雖然川普曾多次認同習近平，但同時也為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情多次公開譴責中方，甚至以「武漢病毒」形容。當地時間週三（ 3 ），川普政府宣布禁止中國航空進出美國，以報復中方禁止美國航班入境。
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