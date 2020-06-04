英外相稱犧牲貿易協議也要捍衛港人　中方回嗆：無權干涉

中國全國人大於 5 月底通過「港版國安法」，引發香港民主派人士新一波抗議潮，包含美國、英國等西方大國也紛紛聲援。繼英國首相強生( Boris Johnson ) 2 日表示，英國不排除改變移民規則，讓 300 萬港人有機會申請成為英國公民後，英國外交大臣拉布（ Dominic Raab ）也表示，英國願以犧牲中英自由貿易協議做為代價，捍衛香港民眾爭取自由和權利。
根據英國《天空新聞》（ Sky News ）報導，拉布於 3 日接受該媒體專訪時表示，中國做為正在崛起的世界經濟強國，必須信守承諾，強推「港版國安法」即是違反《中英聯合聲明》的一舉措，聲稱：「這歸結為信任問題。包括中國在內的國際社會主要成員，都必須履行其職責，否則從根本上講，有誰會相信跟他們簽訂的協議？」
至於被問到是否會犧牲與中國的自由貿易協議，以維護英國的價值，拉布則回應道，英方為 BNO（英國海外護照） 持有人赴英鋪路，並非著眼於自由貿易協議或類似的東西，而無論是出於道德原因還是國際聲譽，英國都不會讓原則性問題妨礙其履行職責，並強調：「我們並非是在威脅任何東西，我們只是指出中方明顯違反了《中英聯合聲明》，希望中國能信守他們的責任而已。」
不過，拉布也在專訪中提到，英國和其他國際夥伴也應給予中國喘息的空間，看看推行「港版國安法」是否真的正確，倫敦也會在必要時與盟友商議進一步對策。
對於拉布的聲明，中國駐英國大使館 4 日做出回應，指責拉布等人公然干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，中國駐英國大使館發言人也表示，所謂違反《中英聯合聲明》的說法純屬「偽命題」，自 1997 年 7 月 1 日香港回歸中國後，《聯合聲明》中與英國有關的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權藉口《聯合聲明》干預香港事務，否則就是違反尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政的國際法原則。
中方發言人也就著英國國民海外護照( BNO )反擊，稱 2 國曾互換備忘錄，明確承諾不予持有 BNO 護照的香港中國公民在英居留權，若英國執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則；敦促英方要認清香港已經回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，停止插手香港事務和中國內政，否則必將是「搬起石頭砸自己的腳」。