英外相稱犧牲貿易協議也要捍衛港人　中方回嗆：無權干涉

Boris Johnson )

中國駐英國大使館 4 日做出

回應

，指責拉布等人公然干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，中國駐英國大使館發言人也表示，所謂違反《中英聯合聲明》的說法純屬「偽命題」，自 1997 年 7 月 1 日香港回歸中國後，《聯合聲明》中與英國有關的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權藉口《聯合聲明》干預香港事務，否則就是違反尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政的國際法原則。

敦促英方要認清香港已經回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，停止插手香港事務和中國內政，否則必將是「搬起石頭砸自己的腳」。