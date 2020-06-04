悼念六四犧牲者　美友台議員：路雖艱難、不可放棄希望

今年是六四天安門事件發生第 31 年，適逢香港爆發反送中、抗議國安法的示威潮，加上川普政府屢屢聲稱對北京鎮壓、危害新疆維吾爾族人權之事不滿，也讓今年的紀念活動格外引人關注。向來對港台持友好立場的美國國會議員表示，政治改革在中國雖是非常艱難的任務，但希望仍不可放棄，呼籲致力於中國民主化運動的民眾能繼續發聲。
根據《美國之音》報導，佛羅里達州共和黨參議員盧比奥（ Sen. Marco Rubio, R-FL ） 3 日受訪時表示，在中國這樣 1 個無法隨心暢言的環境中，一定有人想要走不同的道路，如若現在就放棄希望，那改革就真的難以推行，他本人將會永遠為世界的自由發聲。
除了盧比奧，參議院外交委员會首席民主黨成員梅南德斯（ Sen. Bob Menendez, D-NJ ）也稱，雖然中國持續走著加強壓制、監控的路，壓迫維吾爾族和其他許多人，但自己會永遠記得那些學生、抗議者站在天安門廣場上的景象，以及所有為此失去生命的人：「我們與渴望自由、希望得到自由及個人權利的中國人民團結在一起。」
共和黨參議員克鲁兹（ Sen. Ted Cruz, R-TX ）則表示，他認為中國人民確實是渴望言論自由、宗教自由和民主的，但卻在殘酷、壓迫的共產暴政下蒙受苦難，把有關中共壓迫的真相說出，是包含他在內所有人的責任。
這些支持民主運動的政要也對今年香港民眾首次無法舉行六四悼念活動一事感到擔憂，認為這清楚表明，香港的基本自由和人權已受到威脅：「我們知道，天安門精神在香港仍然存在」。民主黨籍的參議員卡丁（ Sen. Ben Cardin, D-MD ）並稱：「香港應該是自治的，有普選，但現在看到中國是往壓制政策方向移動的，在人權問題上，雖然與在中國看到的問題還不一樣，但香港正朝著錯誤的方向走。」