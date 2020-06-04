日本解封後可去玩？居日台人「6理由」警告：今年都別去

隨著新型冠狀病毒（COIVD-19）在全球擴散，導致日本首相安倍晉三在四月宣布

緊急事態宣言

，5月25日才全面解除，而解禁後第一個週末日本各旅遊景點立刻湧入大量人潮，造成「解封」後感染人數不減反增，近日就有居於日本台灣人在臉書列了六大理由，警愓台灣旅客一年內不要到日本旅遊，吸引上萬人分享留言。

這名住在日本的台灣人表示身邊的朋友得知日本解除「緊急狀態命令」後，紛紛開始討論「可以飛了」、「訂機票囉」之類的對話，但她就盤點了六大理由說明日本現況根本不適合去旅遊，理由包含政府的佛系檢疫、社畜文化妨礙檢疫、輕視疫情嚴重性、口罩供應不足、防疫意識薄弱和為時已晚的恐懼，這些都讓她擔心解封後會二次爆發大量感染。

▲居日台人分享千字文勸告台灣人不要來日本。（圖／翻攝自臉書）

她也表示「如果是問我個人的意見，那我甚至會覺得日本政府根本就不應該解決緊急狀態，每天不停有確診個案，其中不少都無法確定感染源。日本政府根本是佛系檢疫，有驗到算你幸運，阿至於沒被驗到的部分？那就當作沒有啊」，文末她則警告身為住在日本的居民，她建議如果可以，請一年內都不要來日本。

事實上根據《讀賣新聞》報導，台灣仍跟中國、美國、韓國等同列為日本拒絕入境的對象，我國外交部也洽請日本考慮開放我國加入首波開放名單。而日本外務大臣茂木敏充也在記者會上表示，目前的邊境管制措施仍持續實施，日本將考慮分 3 階段鬆綁管制，先針對商務經營者、專門知識人才，其次留學生，最後才是觀光客。（編輯：楊智傑）