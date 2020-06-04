微博高調提六四？林書豪「技術性發文」陸網讚：豪哥真強

今（4）日為中國六四天安門31週年，而每到這個敏感的日子「六四」、「天安門」等字眼都會被中國當局想盡辦法「和諧」掉，視六四為禁忌話題，沒想到去年才加入中國男子籃球職業聯賽（CBA）的林書豪竟在微博上傳了自己大胃王挑戰的影片還大方提到「6」、「4」兩個數字，讓網友們一陣熱議。

效力於北京首鋼隊的林書豪昨日在微博上傳了一段

影片

，以快轉的拍攝方式錄下自己吃了「6」個漢堡、「4」個披薩，並發文紀錄「6個漢堡，4個比薩，我都吃完了，美食挑戰應該暫停一段時間了」，影片中也拍到數片披薩和小點心，不少中國網友則在下方大讚「豪哥真強」，而這部影片也沒有被向來敏感的中國屏蔽或下架，反而還有 93 萬的觀看次數。

▲林書豪在微博巧合提到「六四」。（圖／翻攝自林書豪微博）

歷年來，六四這個敏感的日子中國都會在境內大動作「和諧」，像是國內遊戲、手遊會「巧合」的同時維護更新，所有聊天系統都無法使用。但凡與「8」、「9」、「6」、「4」（1989年6月4日）相關的用詞幾乎都會被嚴厲審查下架，往往只能以「5月35日」或「8的平方日」等用詞巧妙規避。

對此，中國網友在該篇貼文下方都十分有默契的不提「舉報」，反而大讚「豪哥真會吃」、「豪哥是豬嗎好會吃」、「這已經不是美食挑戰了，這是大胃王挑戰呀」、「之後該吃粽子了」，而其中有網友不識相留言「好巧」也立刻被其他中國網友阻止「想太多了你」。而台灣網友則是笑著回覆「感謝林書豪為六四發聲」、「原來他之前在裝傻，就為了今天佈局啊」。（編輯：楊智傑）