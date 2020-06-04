防港人大量聚集紀念六四事件　傳港警已佈署2000警力

香港人民從 90 年代起，就有每年到維多利亞公園集會，以點燃燭光哀悼的方式紀念六四天安門事件的習慣，過去 30 年基本上風雨無阻。不過今年香港局勢緊張，反送中、新冠肺炎疫情、國安法推行，也連帶影響集會順利進行。
綜合香港媒體報導，今年香港警方以疫情為由實行「限聚令」，規定從 5 月 19 日到 6 月 4 日期間，不可舉行超過 8 人的聚會，具 30 年歷史的維園六四燭光晚會首度被迫喊卡。
然而，雖然紀念晚會未獲許可，但今年恰逢「港版國安法」立法、《國歌法》三讀，加上去年至今的反送中活動仍餘波盪漾，儘管港府以防疫為由搬出禁令，檯面下仍有不少香港民眾約好，六四當晚仍會手持蠟燭繞行公園。香港支聯會也表示，今晚將在各區設街站、派發蠟燭，呼籲市民在晚上 8 點 9 分集體默哀數分鐘，部分成員也會在晚上 7 點以 8 人一組、相隔 1.5 公尺的方式進入維園，繼續舉行悼念會。
《香港 01 》引述消息來源，為了防止零星追悼演變成大型聚眾活動，警方今晚( 4 日)將派出 2000 名警員於維園周遭待命，嚴防有人藉機舉辦遊行，如有超過 8 人以上聚集，則會先勸阻離開，屢勸不聽則以法律途徑執法；若出現超過 50 人的聚集，則不排除以非法集結為由拘捕。
報導也指出，雖然已佈署大量警力，但有鑑於過去維園的六四紀念晚會都相對平和，故今晚若仍以和平方式進行，沒有聚眾堵路等情況，警方也會盡量不干涉。不過香港社會過去 1 年多都處於劍拔弩張的氛圍，是否會爆發衝突仍未可知。