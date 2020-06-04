歧視行為無下限？白人模仿「佛洛伊德挑戰」挨轟：有病嗎

隨著非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方執法過當壓頸致死，全美各地爆發了種族歧視抗議風潮，但示威行動卻越趨失控演變成各地暴動。在全美民憤沸騰的同時，竟然有部分白人在社群媒體上發起「佛洛伊德挑戰（Floyd Challenge）」，要網友們仿效警方壓制佛洛伊德的姿勢，點燃網友怒火引來爭議。

佛洛伊德之死掀起全美示威浪潮，而近日有美國民眾在臉書、推特等社群媒體上相繼進行佛洛伊德挑戰（Floyd Challenge），文內提出 4 點規則，要參與者「挑選一位朋友，最好是非裔美國人」、「將膝蓋壓制住對方的頸部，並施加大量壓力」、「等待8分鐘」、「如果對方不能呼吸，那你就贏了」。

▲「佛洛伊德挑戰」規則與該起警察執法過當事件經過相同，引起抨擊。（圖／翻攝自推特 @GraysonRowles ）

▲ IG 出現模仿「佛洛伊德挑戰」。（圖／翻攝自推特 @GraysonRowles ）

▲ 臉書也有相關模仿。（圖／翻攝自推特 @GraysonRowles ）

根據《每日郵報》報導，這項挑戰最早是由3名英國年經人發起的，英國警方也循線依「散播使人焦慮、痛苦的訊息」將其逮捕，並將這類模仿視為「仇視犯罪」。而目前在美國盛行的社群媒體當中，推特會在使用者觀看前遮蔽相關內容， Instagram 和臉書則是完全將相關內容直接下架，TikTok 目前則尚未有相關應對措施。

此挑戰和其規則在網路立刻引起網友抨擊，有不少網友批評這些模仿者「病的不清」、「這些人從小就沒有好好受過教育嗎」、「你可以看到全美有人願意為此上街頭，也有人純粹把他當作某種玩笑」、「無知者永遠存在，下地獄去吧」，而目前社群上模仿者多為白人青少年，網友也認為這種行為和生長背景、教育環境有很大的關係。（編輯：楊智傑）