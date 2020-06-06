影／泰拳的力與美　攝影師鏡頭下的泰國新視角

說起泰國，你會想起什麼呢？金光閃閃的大佛寺、嘟嘟車、熱帶風情的海灘、人妖秀、讓人食指大動的泰式料理，這些都是一般人對於泰國觀光風景的印象。不過，「泰拳」也是泰國極富盛名的運動，獨具風格的拳法讓它在國際舞台佔有一席之地，後來也發展為一種觀光文化。一名來自南非的攝影師在泰國遊歷時為泰拳深深著迷，透過他的鏡頭捕捉泰拳的力與美，把這份獨特的魅力分享給觀眾。





泰拳(MUAY THAI)即泰國拳術，與一般的拳擊不同，泰拳會運用人體的拳、腿、膝、肘四肢八體進行攻擊，攻擊時動作流暢順達，力量展現極為充沛猛銳，因而有站立技最強格鬥技之稱。泰拳是由一種古老的格鬥技演變而來，泰族幾百年來在中南半島一帶定居，生息繁衍，在長期抵禦外族侵略的搏鬥中逐漸形成，幾過百年淬鍊發展成這種極具魅力拳術。



（圖／翻攝自影片）

來自南非的攝影師Kiril Dobrev是一名旅遊攝影師，出生於保加利雅、在南非長大的他熱愛旅遊，「每次到一個新的國家都讓我深具啟發，讓我想與觀眾們分享我的經驗。」每次出發前往一個國家前，他都會做足功課，盡可能深入了解該地文化。他相信，一個地方的精髓在於那塊土地上的「人」，這也是為什麼比起觀光景點，他更喜歡走訪普通的大街小巷，了解人們真實的生活。他說：「我覺得在那裡生活的普通百姓、他們日常生活中的瑣碎細節正是構成一個地方文化精神的精髓，是這塊土地真實的一面。這些樸實的細節是將各地人們連結起來關鍵，也是我最想分享的。」





Kiril Dobrev向四方報分享他拍攝這支影片的過程，他說：「當時我抵達曼谷，在城市裡轉悠，想著從哪裡開始拍攝起，我不想只是拍攝一個地方，我需要一個能傳達出這塊土地氣質的『主題』，或說『故事』。我知道泰拳是很具代表性的運動，泰拳中的文化底蘊、動感、儀式性都讓我深深著迷，於是我試圖聯繫多家泰拳運動館，希望能拍攝拳手練習的過程。最後，終於有一家拳館同意，後來又很幸運的抵達比賽現場觀賽，才讓我拍成這支影片。」Kiril Dobrev將拳手的練習過程、比賽現場和其他泰國文化元素融合在一起，透過後製混剪，鏡頭輪轉在拳手出拳打鬥、佛廟中信徒拈香祈福的畫面之間，傳統市場中的叫賣聲與擂台邊觀眾激昂的喊聲也融合在一起，帶出獨特的節奏感，用全新的視角詮釋泰國文化。





「我想，影片的核心永遠不是圍繞在某個『地點』，而是那裡的人與文化。我們都見過一個觀光景點美麗的照片，但那並不是深刻的，人需要與『人』產生連結，這也是我的攝影哲學。」



來自南非的攝影師Kiril Dobrev是一名旅遊攝影師，出生於保加利雅、在南非長大的他熱愛旅遊。（圖／Kiril Dobrev提供） （圖／Kiril Dobrev提供）

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