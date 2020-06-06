無懼北京反對　捷克參議院議長將宣布：今秋訪台

捷克參議院前議長柯加洛（ Jaroslav Kubera ）訪台前猝死一事引發外界諸多揣測，遭質疑與北京施壓有關，捷克參議院並於上個月 20 日，以 50 票比 1 的票數通過決議，支持議長維特齊（ Miloš Vystrčil ）率團訪台。現據捷克媒體稱，維特齊預計下週( 9 日)召開記者會，說明今年秋天訪問台灣的計畫。
根據捷克週刊《反映》（ Reflex ） 5 日在網站上刊登與維特齊的專訪內容，維特齊表示，中國再三阻撓前議長柯加洛與他的訪台，反而強化他訪台的意願，由於捷克將於 10 月進行國會改選，所以他計畫在卸任前，以參議院議長身分正式訪台，時間預計在今年 9 月。
維特齊也坦承，他與友中派的現任捷克總統齊曼（ Miloš Zeman ）確實在對中國政策上有不一樣的看法，報導指出，齊曼與維特齊雖是好友，但由於外交政策上意見相左，2人之間曾為此發生數次衝突，也讓他們的關係產生變化。
維特齊指出，他明白訪台之舉或將對捷克和其商業活動造成傷害，但不能因此就退縮。維特齊還舉了捷克前總統哈維爾（ Vaclav Havel ）的例子，哈維爾在任期間經常為台捷關係做出努力， 2003 年卸任，雖然健康情況不佳，但仍對台灣相當友善，並於 2004 年 11 月再度來台訪問；維特齊強調，捷克還有其他如自由、獨立的無形價值，希望能藉此次訪台的機會，向台灣學習。
《法廣》並引述捷克公共電視台（ Česká televize ）報導，維特齊先前曾表示，訪台不是為了報復北京，而是展現捷克的國格和對自由民主的重視。
根據捷克憲法，參議院議長的地位僅次於總統，所以若維特齊順利訪台，對台捷關係意義非凡，不過維特齊此舉勢將引發北京抗議，對中捷關係造成一定程度的衝擊。