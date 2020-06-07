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沙烏地阿拉伯封城離婚率飆升3成　「原因」與他國都不同

編輯中心/綜合報導-2020-06-07 23:56:28
▲阿拉伯離婚率在封城期間飆升。（示意圖／取自pixabay）
沙烏地阿拉伯是以伊斯蘭文化為主的國家，不過在封城期間，竟然有許多女性「凍未條」提離婚，究其原因，與其他國家都不同！

根據《海灣新聞》（Gulf News）報導，沙烏地阿拉伯的離婚率在2月封城期間升高了30%。雖然很多國家也都有這樣的現象，但沙烏地阿拉伯此時離婚的主因，並非夫妻相處時間過多產生摩擦，而是妻子因此發現丈夫的「一夫多妻」的秘密。

▲沙烏地阿拉伯首都利雅德。（示意圖／取自
▲沙烏地阿拉伯首都利雅德。（示意圖／取自 Unsplash ）
根據官方統計，2月份收到的離婚協議書多達7,482份，在伊斯蘭文化中，女性可以主動提出離婚，只要歸還丈夫給她的禮物，經過法院或伴侶同意就能生效。在這些由女方提出離婚的案例中，女性職業多為醫師、家庭主婦及上班族，她們因為在封城與另一半長期待在家，意外發現另一半檯面下還有其他妻子。

當地一名律師兼公證人撒樂（Saleh Musfer Al Ghamdi） 就表示，他在2周內收到5件離婚案子，包括女醫師和女企業家，其中女醫師是因為發現她丈夫與一位實習醫生偷偷結婚，氣不過而要離婚。（編輯：林奐妤）

 

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