中國官媒推特稱逐漸接受LGBT　網友淚回：沒違法就不錯了

▲（圖／翻攝自推特）

▲（圖／翻攝自微博）

▲（圖／翻攝自微博）

▲（圖／翻攝自微博）

▲（圖／翻攝自微博）

▲（圖／翻攝自微博）

▲（圖／翻攝自微博）

每年 6 月都是「同志驕傲月」（ Gay Pride Month ），鼓勵 LGBT 族群在夏季舉行遊行，個國際知名品牌近年也紛紛響應聲援支持同志。中國官媒《人民日報》也透過官方推特（ Twitter ）在今日（ 8 ）發表貼文支持同志，並稱在大城市都可見彩虹旗飄揚，顯示社會已經逐漸接受多元性別。但這篇貼文不到 24 小時旋即遭到刪除，令外界疑惑。《人民日報》官媒在官方推特上貼出照片，並以英語寫道「為致敬國際不再恐同日（ 5 月 17 日），近幾週在北京等地彩虹旗飛揚， LGBT 已經漸漸的被中國大城市所接受」。這篇貼文不到 24 小時即被刪除。有網友指出，中國社會目前仍無法接受同志，說大城市逐漸接受很明顯沒有反映事實。《人民日報》貼出的 4 張照片其中一張，出自於 6 月 1 日中國舞蹈家楊麗萍的徒弟水月和其伴侶的婚禮。這張照片當時在微博上引起熱烈的討論。中國網友對同志婚姻議題，對「紙」非常糾結。有網友問到中國什麼時候同性婚姻合法，其他人紛紛回應「合法還是不合法有什麼關係呢？只是少了而已」、「有的時候法律只是框架，同性在一起，法律有說過不合法嗎？只不過的事」、「不用法律來強制定義同性婚戀，表面模糊實則流出了巨大空間。既不與不接受的群體矛盾激化，也滿足了真正的同性戀人，不過就是的差別，真正的愛人之間也不需要這張紙」、「我覺得現在這樣，同性不違法就不錯了」。甚至有人批評「同性戀很明顯的不正常行為」。但缺少合法婚姻，同性伴侶若是遇到需要簽署手術同意書、分配財產等問題上，便會因為沒有實質的「」成為法律上的陌生人。