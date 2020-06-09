國泰航空停牌將進行資本重組　傳港府擬出手相救

國泰航空（ Cathay Pacific ）自去年受到香港反修例運動（反送中）影響，今年再加上新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情衝擊全球旅遊需求。
港股掛牌的國泰航空今日（ 9 ）連同兩大股東太古集團、中國國航開市前暫時停牌，引起關注。根據資料，今年首 4 個月國泰營運虧損 45 億元，4﹑5 月只剩餘 3%營運。而截至去年底，國泰借款淨額按年大升四成至 823.96 億元，借貸比率高達 1.31 倍。
根據公告，國泰航空董事建議實施 390 億元，包括發行優先股和認股權證、按每持有十一股現有股份獲發七股供股股份之基准進行供股和過渡貸款融資。
香港《 TVB 》則引述消息指出，港府會出手救國泰，預計會向該航空公司提供財政援助，形式及金額最快今日（ 9 ）下午於記者會上公布。
據《南華早報》，香港政府會牽頭為國泰提供財務融資，當中包括 300 億元貸款，以及未公開股權，這是香港政府首度向直接私人公司注資。而國泰第三大股東卡塔爾航空（ Qatar Airways ）行政總裁 Akbar al-Baker 也上月口頭表示，願意向國泰提供援助，甚至向其注資。
港媒分析，關於國泰易主一事，太古集團（持股 45% ）及中國國航（ 29.99% ）兩間公司各自手上的國泰持股逾 15% 時，皆不可提出全購，更不可接受第三方全購，除非獲國泰董事會推薦，而太古對國泰董事會擁有絕對控制權。
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