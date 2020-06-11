川普重啟大型造勢活動 19日奧克拉荷馬州揭序幕

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他很快的將在包括佛羅里達州在內的4個州，開始為競選連任舉辦大型集會，這標示著他的競選活動在因2019冠狀病毒疾病中斷後將迅速重啟。川普表示，19日他將從奧克拉荷馬州開始，接著再前往佛羅里達州、亞利桑納州、北卡羅來納州。他在白宮舉行的記者會表示：「我們將開始有大型集會，我們認為第一場可能將…在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）。美好、全新的地點，他們都很期待去參加。如同你們知道的，他們在因應疫情上做得很好。」「他們將變得茁壯。」喧鬧的大型集會成為川普競選總統的特徵，也是振奮他的基本支持群眾的關鍵，那些人是他希望11月3日大選當天能大量出現的人。川普目前在與拜登（JoeBiden）的選舉民調中處於落後。在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19），和最近一名手無寸鐵的非裔男子在被逮捕的過程中命喪明尼阿波利斯市（Minneapolis）所引發抗議警察暴行的示威等事後，人們對川普擔任總統的滿意度也下滑。儘管疫情仍具威脅，川普的競選團隊認為，每天在街頭抗議的民眾，已對川普施加了政治壓力，要他避免自己舉辦大型集會。目前為止，川普的競選團隊尚未詳細說明，要如何在場館內舉辦這類活動，同時還能兼顧衛生預防措施。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090611