六四當天立法會三讀通過　香港《國歌條例》今刊憲生效

香港特首林鄭月娥，昨天（ 11 日）根據香港《基本法》第 48 條第三款，簽署經立法會通過的《國歌條例》，並於今天（ 12 日）刊憲公布後即時生效，未來香港市民若有不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為，將可能面臨法律懲處。綜合港媒報導，林鄭月娥期望市民能自覺尊重國歌，而港府官網公告的內容中，則聲稱《國歌條例》為奏唱、保護及推廣國歌訂定條文，以維護國家的尊嚴，增強公民的國家觀念，以及弘揚愛國精神。林鄭月娥並於 11 日簽署《國歌條例》時表示，國歌與國旗、國徽一樣，是國家的象徵和標誌，香港特別行政區作為國家不可分離的部分，立法維護國歌尊嚴是特區應有之義。《國歌條例》刊憲生效，標誌着特區履行憲制責任，體現「一國兩制」精神，她對此表示高興。《中華人民共和國國歌法》於 2017 年 9 月在中國大陸實施，中國全國人大常委會其後將《國歌法》納入香港《基本法》附件三。香港政府於 2019 年初將《國歌條例草案》交付立法會審議，內容規定公開侮辱國歌者，最高可處 3 年徒刑及罰款港幣 5 萬元。然而，由於《國歌條例草案》爭議不少，在立法過程中遭受不少反對，故延宕至今年 6 月；接著，在六四天安門事件滿 31 周年當天，於泛民派議員的叫罵聲中，以 41 票贊成、1 票反對通過。對不少香港民眾而言，中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，歌詞內容除了難以引起共鳴外，法案條文也相當模糊，可能會令部分香港人不小心觸法，也壓縮言論和表達自由。