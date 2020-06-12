美掀反種族主義浪潮！連「名人雕像」也遭殃：把頭當球踢

隨著美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警執法過當致死，造成現在全美舉國沸騰，高喊著「Black Lives Matter （黑人的命也是命）」，而這股示威風潮也逐漸帶來許多較為偏激的行動。近日就陸續傳出

明尼蘇達、維吉尼亞以及麻州等地，紀念航海探險家哥倫布的雕像遭「斬首」，各地湧入要拆除雕像的呼聲。

根據《紐約時報》的報導，美國各地警方就表示在經過

反種族主義者的抗議後，就陸續出現哥倫布雕像遭破壞的消息。在明尼蘇達的哥倫布雕像頭部就遭「踢飛」，抗議者甚至圍著雕像的頭唱歌跳舞；而維吉尼亞的哥倫布則是遭民眾用繩索把 2.44 公尺高的雕像拉下底座，最後丟置在首都里契蒙（Richmond）附近的湖裡。

▲哥倫布雕像的頭部遭「斬首」，顯示民眾希望移除雕像的意願。（圖／取自 Twitter @WanjikuRevolt ）

而波士頓的哥倫布雕像也無從倖免，雕像頭部在警方發現時已被俐落的切下。對此波士頓市長華爾希（Marty Walsh）今天譴責斬首雕像的行為，但也說會移除雕像，再決定未來如何處理。美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）則提到，波士頓這座哥倫布雕像的頭其實在 2006 年和 2015 年也曾有被砍掉的經驗。

事實上，在美國學校的教科書和教育界，都將哥倫布這名 15 世紀的義大利人塑造為「探索新世界」的冒險家，也是將歐洲文化、經濟、國力延伸至世界的先驅，但也有不少人認為正是他的舉動，影響了美洲原住民族的存亡，因此在這波反種族主義的大規模示威風潮中，哥倫布也成為了譴責的對象之一。（編輯：楊智傑）