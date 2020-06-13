北京本土疫情再起！連續2天傳確診　數處市場緊急關閉

新冠肺炎病例數在中國大陸近日有反彈趨勢，其中首都北京市連續 2 日出現本土確診病例，引起市民擔憂。北京西城區一名 52 歲的唐姓男子於 11 日確診，打破當地持續 56 天零確診紀錄後， 12 日北京豐台區再有 2 人確診；北京市政府於當地的批發市場驗出新冠病毒，目前已將數處市場緊急關閉。
綜合陸媒報導，12 日新增的 2 例，先確診的劉姓男子自述近 2 週曾離開北京至青島出差，無境外人員、湖北武漢接觸史；而另 1 位尹姓男子則稱自己近日無出京史，也沒有與境外人員、湖北武漢接觸。當局對患者進一步展開流行病學調查，對患者去過的場所進行人員和環境的採樣檢測。
報導指出，確診病例疑似曾到過北京新發地批發市場、京深海鮮批發市場、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東里市場等 6 大批發市場地，為了安全，現已全部或部分暫停營業。
另有報導指出，當局在對新發地批發市場的商品及設備進行檢測後，於切割進口鮭魚的砧板上檢出病毒，已關閉該款魚貨的貨源地「京深海鮮市場」，新發地市場則於 13 日關閉；市監局並於 12 日晚間緊急發出「食品安全大檢查工作」通知。
由於北京市 4 至 5 年級的小學生已於 6 月 8 日返校上課， 1 至 3 年級原定 15 日復課，現在將繼續延期，校外培訓機構的復課及集體活動亦暫停。
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