染疫一度瀕死！翁翻「181頁天價帳單」險暈：政府要買單

根據約翰霍普金斯大學（ Johns Hopkins University ）統計，截至美東時間 6 月 13 日凌晨 1 時為止，美國確診病例已破 204 萬例，而死亡數更是來到 11.4 萬例，造成全美醫療資源沉重的負擔。而近日在西雅圖就有位 70 歲男子住院 62 天後戰勝新冠肺炎，醫療費用超過了 110 萬美元，但他可能因為美國政府的政策，一毛錢都不用付。

綜合《西雅圖時報（The Seattle Times）》報導，年約七十歲的佛洛（ Michael Flor ）於 3 月 4 日入院， 5 月 5 日康復出院，約兩個月的時間就收到了美金 112 萬 2501 元 4 美分的醫院帳單，看到金額當下他也形容「心臟像是要再度衰竭了」，儘管早就預期這筆醫療費用會很高昂，但他們夫婦還是沒想到帳單會是如此出乎意料。

▲七十歲的佛洛爺爺身穿超人衣，從新冠肺炎康復。（圖／翻攝自 Youtube ）

然而報導也指出，佛洛可能完全不用付到任何一毛錢，原因在於美國政府提供的「聯邦醫療保險」屬於公營的健保，是為 65 歲以上民眾所提供，再加上美國國會有提撥超過千億美元的資金幫助醫院和保險公司支付新冠疫情相關醫療支出，這筆總價超過百萬美金（相當於台幣 3260 萬）的天價帳單將由全美納稅人和保險客戶分擔。

此外，這筆天價帳單當中也條列解釋，他住在負壓隔離病房的費用合計就要 40 萬 8912 美元（約新台幣 1212 萬元），整段療程使用的醫藥品費用則有將近 25 萬美元，而病情最危急的兩天，為了防止病患心臟、腎臟和肺部繼續衰竭，醫生盡所有可能的救治，費用就高達 10 萬美元。（編輯：楊智傑）