泰國擬解封邊境！入境免隔離　首波安全名單含「台灣」

新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情趨緩，亞洲國家陸續傳出計劃有條件部份解除邊境管制。其中，已連續 18 日無新增本土病例的泰國，正研議將疫情同樣控制得宜的國家納入「旅行安全圈」（ Travel Bubble )互惠協議，讓簽署此協議的成員國人民可自由往來兩地，不受隔離政策限制，以重振泰國觀光產業。據了解，目前台灣、南韓、日本、越南、中國、紐西蘭等多國政府均有意簽署。外交部表示，目前尚未得知正式的清單，但泰國政府確實並未排除將台灣列入優先名單的行列。
據泰國媒體《曼谷郵報》（ Bangkok Post ）報導，泰國總理巴育（ Prayuth Chan-ocha ）曾提到以旅遊安全圈的方式來振興旅遊業，如今疫情趨緩，有意「有限制」開放國門，首波將與其他同樣防疫有成的國家，一起攜手恢復旅遊業。納入旅遊安全圈的國家，其國民入境時不需 14 天隔離觀察。《世界日報》報導稱，目前泰國高層原則上已批准該政策，台灣也在名單內。
對此，外交部表示，台灣的防疫成效有目共睹，駐泰國代表處與泰國政府聯繫後獲吿，泰方並未排除將台灣列在優先名單內，但是要確認邊境管制等配套措施，才能送內閣會議討論，目前尚未有正式清單。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。