金與正嗆和韓國訣別　韓急開國安會議：請遵守軍事約定

▲揚言要撕毀軍事協議的金與正。（圖／翻攝自《韓聯社》）

朝鮮（北韓）領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨高層金與正，近日不停公開譴責韓國（南韓）政府放縱脫北者組織在兩韓邊界發送反朝文宣，言詞銳利且要脅關閉聯絡處，並在 9 日起切斷兩韓官方通訊管道。早前放話會撕毀軍事協議的金與正，昨日（ 13 ）更暗示將會採取「下一步」，準備和韓國訣別，讓人擔憂朝鮮準備採取軍事行動，或者至少是規模不小的挑釁行動。上週，金與正以「敵人」稱呼韓國，平壤也廢除兩韓聯絡處、威脅徹底關閉其他跨境計畫，包括金剛山觀光設施等，並批評脫北者組織發送傳單是「敵對行為」，違反了雙方的和平協議。金與正在聲明中表示，韓國將在不遠的時間內，見識到悲慘的景象，並會行駛軍方參謀總部賦予的權利，採取下一次的敵對行動。據《韓聯社》報導，對此，韓國國防部也表示，軍方任何情況做好了整備，維持穩定的軍事能力。國防部長鄭景斗也在今日（ 14 ）上午召開緊急會議，據悉，韓國軍方對朝鮮對策進行審視。此外，青瓦台（總統府）國家安全室長鄭義溶也主持國安常委會議，包括鄭景斗，外交部長康京和、統一部長金鍊鐵、情報院長徐薰皆出席。韓國統一部部長金鍊鐵呼籲朝鮮遵守朝韓軍事協議。韓國外交部也在聲明中表示，政府對當前局勢嚴正以待，南北雙方都應遵守過去達成的協議。韓國官方已承諾，將會立法禁止激進組織發送傳單，並向從事發送文宣的兩個脫北者團體提起刑事訴訟。