新發現！美研究：「禿頭男」感染新冠肺炎重症風險恐更高

2019新型冠狀病毒（COVID-19）在全球疫情尚未緩解，目前已有781萬人感染、43萬人死亡，全世界都在努力與研發藥物及疫苗，美國就有研究團隊發現，禿頭男性恐怕是新冠病毒重症的危險族群。
綜合外媒報導，美國布朗大學（Brown University）研究團隊指出，導致禿頭的「雄激素」可能與新冠肺炎重症有關。主要研究者萬比爾（Carlos Wambier）博士表示，「我們認為雄激素或雄性賀爾蒙是病毒進入細胞的入口，我們覺得禿頭能拿來預測病況的嚴重程度」。
布朗大學研究團隊在西班牙進行2項研究，他們在馬德里的3家醫院裡，新冠病毒檢測為陽性者的122名男性中，發現有79%禿頭；第二項研究則發現41名患者中，71%為禿頭。不過在這些研究中，並沒有將年齡納入考量，且年齡越高，不論在新冠肺炎重症風險或是禿頭率都更高，因此對於這項成果，還需要更多研究來證實。
至於女性禿頭者與新冠病毒的關聯，上述曾發表於《美國皮膚科學會》（American Academy of Dermatology）的第一項研究，提到有觀察到一些雄激素增加的女性患者，例如患有代謝症候群的女性、正在使用跟孕激素賀爾蒙有關的避孕方法女性，為新冠肺炎重症患者的情形。
研究團隊表示，如果他們的推論正確，未來若在新冠肺炎沒有疫苗上市或是疫苗無效的情況下，或許抗雄激素療法能拿來治療或預防新冠肺炎。（編輯：林奐妤）
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