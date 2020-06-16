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統一部證實北韓炸毀聯絡處　南韓軍方：下午2點49分行動

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-16 15:32:03
▲韓國軍方觀測到開城工業區冒出濃煙。（圖／翻攝自韓國《中央日報》중앙일보）
據《韓聯社》、《中央日報》韓國（南韓）軍情局證實今日（ 16 ）當地時間 2 點 49 分左右，朝鮮（北韓）炸毀了南北韓聯絡處，統一部也出面證實此消息。韓國陸軍透過監視設備，確認在工業園區的 4 層樓建築、聯絡處被炸毀。鄰近開城的京畿道西北部坡州大成洞村居民表示，當時看見了火光以及像是咆哮一樣的爆炸聲。

中央日報》指出，韓國軍方已經提前掌握了北韓爆破行動的預兆，韓國國防部長鄭景斗（정경두）以及參謀長朴漢基（박한기）兩人當時在地下指揮室，透過影像確認了朝鮮方炸毀聯絡處。

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