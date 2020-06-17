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金與正炸聯絡處、嗆進軍DMZ　南韓官方：非常沒禮貌！

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-17 11:02:43
▲朝鮮（北韓）黨中央組織指導部第一副部長金與正威脅，將在非軍事區（ DMZ ）重新部署。（圖／翻攝自《韓聯社》／京鄉新聞 YouTube 影片）
朝鮮（北韓）昨日（ 16 ）炸毀位於開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室，使朝鮮半島緊張局勢升級。韓國（南韓）國防部今日回應記者提問，表示雙方應遵守 2018 年《 九一九韓朝軍事協議》。

據《韓聯社》報導，國防部表示韓方基本立場是遵守軍事協議，實現朝鮮半島和平、防止偶發性軍事衝突。韓媒引述軍方消息指，若超朝鮮在邊境重起軍演、射擊訓練，並在非軍事區（ DMZ ）重新部署，韓方將不得不採取應對措施，軍事協議可能自然失效。

青瓦台國家安保室第一次長金有根表示，政府對於朝鮮炸毀依 2018 年《板門店宣言》設立的聯絡處，感到強烈的遺憾，並批評朝方炸毀辦公室的行為違背了民眾對「南北關係穩定、朝鮮半島和平」的期望。

▲青瓦台國家安保室第一次長金有根。（圖／翻攝自《韓聯社》）
▲青瓦台國家安保室第一次長金有根。（圖／翻攝自《韓聯社》）
 

韓國官方負責與朝鮮聯絡的官員尹道漢 (윤도한)表示，此事發生以及相關後果，北方（朝鮮）必須要負全部的責任。文在寅總統在 6 月 15 日《共同宣言》20 週年發表演說，指出要解除戰爭的危機、防止南北關係倒退，溝通合作才是方法，然而朝鮮黨第一副副部長金與正確完全無法理解韓國方，並且做出非常輕蔑、失禮的舉動。

尹道漢批評，這是徹底毀損南北韓領袖之間的信賴，警告朝鮮方，韓國不會再承受這種不明智的言行。朝鮮當方公開韓國提議派遣特使、曲解韓方用意，也令人十分遺憾。

▲韓國京畿道坡州市的臨津閣，鄰近南北韓交界北緯38度線（圖／翻攝自경향신문/京鄉新聞）
▲韓國京畿道坡州市的臨津閣，鄰近南北韓交界北緯38度線（圖／翻攝自경향신문/京鄉新聞）
 

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