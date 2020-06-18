陸再添24起本土病例北京佔21例　加強餐飲、蔬果店排查

中國大陸北京市近日出現新一波的新冠肺炎疫情，主要集中於有「菜籃子」之稱的新發地批發市場，當局在進行消毒排查時，一度因在處理進口鮭魚的砧板上發現病毒而懷疑病毒來自歐洲鮭魚。對此中國、挪威雙方已進行確認，本次疫情並非是挪威進口的鮭魚惹禍；但由於確診人數目前仍在增加，正確釐清病毒源頭刻不容緩。
根據北京市衛健委公告， 6 月 17 日 0 時至 24 時，當地新增確診病例 21 例(分別是海澱區 1 例、豐台區 14 例、大興區 6 例)，疑似病例 3 例，無症狀感染者 3 例。截至 6 月 17 日 24 時，累計報告本地確診病例 578 例，累計出院 411 例，在院 158 例，累計死亡 9 例。尚在觀察的無症狀感染者 15 例。
6 月 17 日 0 時至 24 時，北京市無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無癥狀感染者。截至 6 月 17 日 24 時，累計報告境外輸入確診病例 174 例，累計出院 173 例，在院 1 例。
另據河北省衛健委網站消息， 2020 年 6 月 17 日 0 至 24 時，河北省新增新冠肺炎確診病例 2 例，均為雄安新區安新縣在北京新發地市場經營者。
由於本波疫情有不少患者從事與餐飲有關的工作，《北京日報》指出，按照疫情防控指引 4.0 版，對包含北京石景山區八角街道在內的餐廳、蔬菜店進行全面檢查，要求商戶一律按照防疫要求，做好日常通風消毒，落實 1 公尺安全距離要求，進店人員務必堅持配戴口罩，進行消毒測溫，分時限流進入，杜絕店外經營。同時，對前往消費的顧客，除需檢測體溫進行消毒外，還要核實「北京健康寶」信息，體溫正常且「北京健康寶」狀態顯示「未見異常」，才可入內用餐。
報導也指出，北京當局將繼續對營業門店進行每日巡查，督促商戶嚴格落實疫情防控各項措施，切實切斷疫情傳播途徑，遏制疫情擴散蔓延，以戰勝疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。