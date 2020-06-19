印尼學生遭7尺長巨蟒勒斃　16歲高中生郊遊竟發生憾事

2018年6月1名54歲的婦女Wa Tiba同樣在東南蘇拉威西省被吞噬，當時趕來救援的村民殺掉該蟒蛇並解剖後，發現死者屍體衣著仍未被腐蝕。（圖／雅加達郵報）

1名16歲的印尼高中生和朋友近期前往東南蘇拉威西省邦巴納縣(Bombana regency, Southeast Sulawesi)健行時，遇到1條長約7尺的巨型蟒蛇，當場被勒斃。根據雅加達郵報，該名學生名為阿飛(Alfian)，和4名朋友準備前往山中瀑布郊遊的途中，遇到巨蟒。當地警察局分局長Muh. Nur Sultan表示，當時阿飛離其他朋友約有10公尺遠。「阿飛的朋友們突然聽到他尖叫，等到他們趕到時，巨蟒咬住他的大腿並纏繞他的脖子，少年很快就沒了呼吸。」當地警察局分局長Muh. Nur Sultan說。「他的朋友裡面有2個嘗試攻擊巨蟒，然而他們反被巨蟒咬和攻擊。死裡逃生的他們試著找當地居民幫忙，熱心的居民用大刀殺死了巨蟒。」雖然找到救兵，但當他們設法讓巨蟒離開阿飛的脖子時，發現少年已無生命跡象。誰都沒想到一場快樂的假日踏青會發生如此憾事，2名遭蟒蛇啃咬的高中生前往當地醫療中心救治後已無大礙返家。根據統計，人類被巨蟒吞食的機率十分罕見，巨蟒通常以猴子、豬和其他哺乳類為食，獵食時首先會用鋒利牙齒啃咬住獵物，將其勒斃後吞下肚子。過去，2017年3月曾發生過1名25歲男子在東南蘇拉威西省遭巨蟒攻擊和吞食;2018年6月1名54歲的婦女Wa Tiba同樣在東南蘇拉威西省被吞噬，當時趕來救援的村民殺掉該蟒蛇並解剖後，發現死者屍體和衣著都尚未被消化，並且是頭朝下被吞食，十分駭人。