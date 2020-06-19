坐雲霄飛車不叫很難？日樂園「霸氣社長」示範：叫在心裡

日本近日將鬆綁針對新冠疫情的入境管制，以因應目前境內已逐漸趨緩的疫情，在各地逐步解封的過程中，企業在防疫與振興之間的措施也吸引不少關注。其中位於日本山梨縣的「富士急樂園」就因為要求遊客搭乘遊樂設施時盡可能「不要叫出聲」遭網友吐槽，於是決定請出社長示範，讓不少日本網友紛紛認了，直呼「令人敬佩」。

富士急樂園在今年5月初恢復營業，並公布了不少防疫新規定，其中這條「搭乘遊樂設施時盡可能不要叫出聲」的規範引起不少反彈，就有日本人表示這實在「不合人性」，沒想到該樂園近日就公布一支影片，請出「富士急行」的堀內光一郎跟富士急樂園的岩田大昌兩位「高冷社長」親自示範如何在戴口罩且不尖叫的情況下搭雲霄飛車。

▲努力克服懼高症的社長堀內光一郎，在雲霄飛車直線攀升過程中還順勢調整口罩。（圖／翻攝自 富士急樂園 Fuji-Q Highland Youtube 頻道）

根據日媒報導，為了拍攝該支影片，除了兩名社長前架設一台攝影機外，後方還有一名工作人員陪同。畫面中可以看到兩名表情嚴肅冷靜的社長戴好了口罩，在雲霄飛車攀升、旋轉甚至俯衝的過程中，完全不改冷靜的神色，唯一的動作只有將呼嘯過程中位移的口罩移回定位，而影片最後也浮出字卡，提醒大家「尖叫放在心上就好」。

▲兩名社長親自示範的宣傳影片達成良好的宣傳效果。（圖／翻攝自 富士急樂園 Fuji-Q Highland Youtube 頻道）

隨著這支影片在官方推特和 Youtube 上曝光後，截至今（ 19 ）日為止已經吸引了 405 萬人觀看，不少日本網友紛紛屈服於社長「臨危不亂」的魅力，在推特底下熱情回應「其實堀內社長只是嚇到叫不出來」、「要不要順便推出富士急口罩」、「社長好帥」、「現在去的都是要模仿社長的」、「神情看起來有點厭世」。（編輯：楊智傑）