網友封最美口罩！　印度美女傳統面紗美翻天

由於新型冠狀病毒肺炎在全球延燒，許多國家紛紛進行封城管理，直到近期部份國家才有疫情趨緩跡象。位於南亞的印度因此興起「口罩婚禮」，不但來賓都佩帶口罩，新郎和新娘都蒙上特製的口罩，美麗的面紗反而為新娘的美貌更增添一絲神秘感。
根據當地媒體報導，印度的「口罩婚禮」除了雙方都會戴口罩和保持安全距離，還會出現互相噴酒精消毒的畫面，十分新奇。穿上紅色禮服和口罩的新娘，跳起舞來搖曳生姿。一系列口罩婚禮的照片被媒體報導後，引起印度的讚賞，紛紛封最美口罩。
不只身穿紅色洋裝的新娘，白色或黃色的搭配，襯托出新娘深邃美麗的眼睛，讓人看了也會想飛往印度，參加神祕又精彩的口罩婚禮。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。