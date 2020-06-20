美參院軍委會通過《太平洋威懾倡議》　助台提升軍備實力

美國與中國的角力頻頻，緊張局勢有所升溫，其中香港、台灣議題更是直踩北京底線，外媒報導，美國聯邦參議院軍事委員會於 10 日通過《 2021 財政年度國防授權法》（ NDAA 2021 ）時，也設立了《太平洋威懾倡議》（ Pacific Deterrence Initiative，PDI ），將提升美國在太平洋的戰略部署，並幫助台灣、越南加強軍備實力。
根據《美國之音》報導，美國國會日前通過預算高達 7400 億美元的《 2021 財政年度國防授權法》，支持深化台美關係，並提出《太平洋威懾倡議》，專項撥款，預計將在未來 2 年，以約 69 億美元的預算強化美軍，並提升與台灣、越南等盟友或夥伴國的國防安全關係，以應對來自中國的軍事威脅。
報導指出，該倡議的第 1 年預算會用於美國在亞洲的軍事活動，為 14 億美元，第 2 年則是 55 億美元。該法案被認為是《 2018 年亞洲保證倡議法案》的延伸產物，預計將加強美國在西太平洋的海軍實力。
有分析認為，雖然資金的細項分配尚未明確，但從近來北京一連串的行動和美國的回應看來，應有部分會用於幫助台灣、越南提升軍備實力對抗北京，該倡議也是向北京發出強烈訊號，即「美國會堅定捍衛印太地區利益」，把資源集中在最關鍵的「軍事實力差距」，使盟國放心，提高美方震懾力與信譽。
不過，此舉勢必將引來北京的另一波反制，報導引述「中國高級政策研究理事會智庫」( Chinese Council of Advanced Policy Studies )秘書長楊（ Andrew Yang ）的聲明，認為北京對於此類的軍事合作與鞏固，勢必會用非常消極、敵對的態度來應對。