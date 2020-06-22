美國爆2波疫情？確診曲線圖「一現象」　眾看傻：無止盡

新冠肺炎疫情全球延燒，美國慘淪疫情最嚴重國家，數州通報感染人數持續上升，全境總確診人數已經來到 231 萬多人。對此，有網友在 PTT 八卦版貼出美國單日確診曲線圖，意外發現曲線竟出現「一現象」，無奈表示「應該是永無止境了」，貼文立刻引發全場熱議。
原 PO 以「美國疫情又噴回去單日 3 萬以上，永無止境」為題，貼文提到美國單日確診人數，創下自 5 月 1 日以來的新高，近期由於弗洛依德事件，大家都上街遊行，導致疫情無法壓制，幾個月下來的努力全枉費，嘆道「單日確診又噴回去了，應該是永無止境了」。
原 PO 在文中貼出美國 3 月份以來的新冠肺炎單日確診趨勢圖，可見近期曲線忽高忽低，但整體有比先前略為下降的走勢，豈料在 6 月 20 日竟然創下 5 月 1 日以來新高，單日新增 31963 例。原 PO 表示「原以為 6 月初要下降的現役患者量，再次拐彎回去還突破新高」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「悶太久遊行出來放風，爆了不意外吧！」「就解封啊」、「疫情期間還搞事」、「股市也要噴了！」「拐點出現，是向上拐」、「先進國家怎麼都沒公共衛生觀念」。（編輯：賴詠璿）
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