自曝老家又被警騷擾　王丹研判：中國確實有「倒習」壓力

山東詩人魯揚因要求中國國家主席習近平下台，近日被以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕；中國知名民運人士王丹昨天( 22 日)也在臉書上披露，近年默默監視他的中國警察，六四前夕再度找上他在北京的家人，如此大動作，推測應與「倒習」運動有關，認為習近平確實面臨下台危機。
王丹 22 日於官方臉書發文，稱今年「六四事件」前夕，有 4 名中國警察跑到他北京的老家，由於父母不在，便找到了王丹的姐姐，說他不應當在海外批評習近平，明顯是讓他姐姐轉告他，稱這叫「遠距離威脅」。
王丹也提到，自從 1989 年後大約 20 年的時間，警察到他家出言威脅是司空見慣的事；不過最近 6 、 7 年已經轉變為默默監視的狀態，並沒有再上門興師問罪，懷疑時隔多年，中國警察再次出動，顯然不是常規動作，而是另有內情。
王丹研判，這次的警告與「六四」無關，時間的選擇只是藉口，實際上應當與他在海外發起「倒習」運動有關，這多少可從山東詩人魯揚被捕一事作為旁證。
王丹在文末打下，其實警察騷擾，對他和他的家人來說，都是小事一樁，但這次看來，中共是真的很介意「習近平下台」這件事，因為他在海外活動那麼多，中共都不介意，唯獨觸及習近平下台的問題，就表現出坐不住的樣子，說明習近平確實面對下台的壓力和風險；如果習近平的位子真的穩如泰山，就不至於這麼大動干戈了。