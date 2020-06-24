蓬楊會傳中國不滿美國賣F16給台灣　蓬佩奧：完全適當

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，近日剛於夏威夷會面，有關談話內容雙方並未談論太多，也有消息指 2 人最終不歡而散。蓬佩奧 23 日接受美國媒體訪問時則透露，楊潔篪曾在會面期間，對美國對台軍售 F-16 系列戰機一事表達不滿，但他對此的回應則是「完全適當」。
綜合外媒報導，蓬佩奧 23 日接受電台主持人修伊特（ Hugh Hewitt ）訪問，修伊特問道，有消息指出中國人民解放軍將於 8 月進行演習，被認為是對台灣的侵犯與威脅，蓬楊於夏威夷會面時是否曾談及此事？美國對此的立場和態度又是什麼？
蓬佩奧回應稱，他與楊潔篪談論了許多軍事議題，中方不滿美國國防部及美國海軍持續在印太區域行使自由航行權，美方則清楚表明未來會持續這麼做。
蓬佩奧也表示，他們也談到台灣的議題，中方對美國的做法感到憂慮，美國行政部門已收到軍售台灣 F-16 的通知，中方對此不滿，但他強調對台軍售「完全是適當的」，也與美國歷任政府的對台政策一致。
蓬佩奧還說，美國總統川普在過去 2 年半和最近競選時所提到要做的正確之事，美方會持續進行，以確保美國人民持續享受自由、安全與繁榮，不允許這些被中共危及。
美國國務院也將上述訪談內容放上官網；對台軍售是兩岸關係中特別敏感的議題，國務院去年 8 月才批准賣給台灣 66 架 F-16 系列戰機，總額約 80 億美元；在總統蔡英文第 2 任宣誓就職當天，國務院再宣布賣 18 枚MK-48 AT 重型魚雷給台灣，種種事件都引起北京和其官媒的強烈抨擊。