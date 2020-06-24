歐洲疫情再起！巴黎市長檢測陽性　德肉類工廠群聚釀封城

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，連原本疫情已減緩的歐洲，近日也開始有復發的跡象。除了巴黎市長宣布自己的新冠肺炎檢測呈陽性外，近日傳出大規模群聚感染的德國肉類工廠，其所在的地區則被迫再度「封城」，以免病毒繼續在境內擴散。
綜合外媒報導，法國巴黎市長伊達爾戈（ Anne Hidalgo ）當地 22 日晚間表示，自己的新冠肺炎檢測結果呈「陽性」，體內已存有病毒抗體，然而，她本人並沒有表現出任何相關症狀，也未透露自己是何時接受檢測。
伊達爾戈的發言引起爭議，因為她不久前才聲稱，雖然部分國家的疫情有捲土重來的跡象，但只要戴好口罩就不必擔心，巴黎也沒有必要停辦每年舉辦的大型活動「世界音樂節」（ Fete de la Musique ），該活動於 21 日落幕，而她就在隔天宣布自己新冠肺炎檢測陽性，也被部分市民質疑是為了選舉考量，因為法國將在 28 日舉行市政選舉，伊達爾戈正在爭取連任。
另一方面，日前才爆發新冠肺炎大規模群聚感染的德國肉類加工廠托尼斯（ Tönnies ），由於已有超過 1500 名員工確診，德國北萊茵-西發利亞邦（ Nordrhein-Westfalen ） 23 日宣布，工廠所在的居特斯洛郡（ Gütersloh ）和隔壁的瓦倫鐸夫郡（ Warendorf ）需再度實施封城措施，估計超過 50 萬居民受到影響。
據了解，這是德國全境自 5 月解封以來，首度再次封城圍堵疫情，北萊茵-西發利亞邦首長拉謝特（ Armen Laschet ）表示，此舉是「預防措施」，與 3 月份在德國全境實施的限制類似，當地的酒吧、博物館、畫廊、電影院、體育館、健身房和游泳池等會先關閉，並禁止 2 人以上的非家庭成員在公共場合聚集，預計將持續到 6 月 30 日。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。