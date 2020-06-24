共機多次來擾　美學者：台灣是習近平成績單未完成的部分

新冠肺炎疫情讓美中關係更加惡化，連帶也牽動兩岸局勢，香港、台灣都在其中，也造成兩岸局勢緊張；中共軍機、軍艦頻頻現身台灣海峽及太平洋地區，有專家分析，這顯示台灣問題仍是習近平「尚未完成的成績單」，應該為習帶來相當大的壓力。
根據《美國之音》報導，中國在周邊活動不斷增加，其軍事意圖引起各方高度警戒，美國布魯金斯學會外交政策項目研究員何瑞恩( Ryan Hass )表示，北京加大對台灣軍事壓力，並不能視為單一的孤立行動，而是中國更廣泛行為形態的一部分，從印度邊境、南海到香港等，在中國共產黨統治合法性的經濟支柱減弱同時，北京也正在加強其公共安全、公共衛生以及民族主義的支柱。
報導並指出，中國經濟放緩、美中關係惡化，習近平都能用新冠疫情、全世界經濟疲弱、川普行事作風有問題來交代，但台灣是他成績單上未完成的部分，如果中國內部有對手想要攻擊習近平的政績，或許會從台灣問題下手，而且台灣的走勢並不是中共所樂見的。過去北京總認為時間是站在它那一邊，但隨著美中與兩岸關係惡化、台美關係升溫，北京也開始對時間是否還站在自己這邊產生疑慮，隨著蔡英文連任成功，北京也選擇加強對台的軍事施壓。
何瑞恩也表示，美國在台灣有長久的利益，這也是為什麽數十年來美國對台政策持續不變，而台灣的成功也可以支持美國在亞洲的戰略，影響美國在全球安全承諾的可信度。如果川普順利連任，他預計美國將在安全和外交方面給予台灣更強力的支持，目前比較可惜的是川普尚未將這些支持擴大到經濟層面，如進行貿易投資框架協議會談、雙邊自由貿易協商等。