專家稱7月病患「清零」　北京卻傳再建3「方艙醫院」

中國大陸北京自 6 月 11 日起再次通報本土確診案例，至昨日（ 24 ） 24 時，累計共 269 例確診、無症狀患者 22 例。市內多個社區開始進行封閉式管理，雖然工程院醫藥衛生學部院士張伯禮認為疫情受到控制， 7 月中下旬不會再增加病例，但外界仍擔憂疫情可能實則更加嚴重、難以管理。
據《大紀元》 25 日報導，《北京平谷區防控會議紀要》多份有關疫情的內部文件指疫情「形勢險峻」，當局要求在平谷區建立 3 個方艙醫院。資料顯示，平谷區區醫院、中醫院都是三級甲等醫院，岳協醫院是一級甲等。
中國工程院醫藥衛生學部院士張伯禮向陸媒《健康時報》表示，因為北京市及時果斷的防控，此次疫情擴散已經基本控制，估計至 6 月底患病人數會降到個位數，7 月中下旬「清零」。由於早發現早隔離早治療，輕型普通型患者占90%以上，重症患者病情相對穩定，總體來看預後可期。
據北京市衛健委會、新聞辦公室，室內所有社區已實施封閉式管理。中國大陸官媒《人民日報》則是在 21 日報導經過 70 個小時的工程，北京協和醫院篩檢採樣的「方艙」建設正式完工。新的「方艙」不是疫情爆發期間在湖北省武漢興建的集中收治醫院，而是負責收集篩檢樣本的特別單位，據悉設立在協和醫院急診北廣場東側。
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