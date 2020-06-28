中國26省泡水！官方連發2日太湖、淮河上游大暴雨警告

▲（圖／翻攝自中國水利部官網）

中國近日連日大雨致災，根據應急管理部統計，包括廣西、貴州、廣東、湖南等地，至少 26 省受到南方洪澇波及，逾 1100 萬人成為收災戶， 57 萬人被迫撤離家園接受安置，21 萬人需要生活救助；近萬棟房屋倒塌、逾 17 萬棟房屋損壞；農作物受災面積 86 萬 1 千公頃；直接經濟損失 241 億元人民幣。中國水利部今日（ 28 ）再次發出預告，松遼、太湖、安徽、重慶等地依照受到降水影響，發布藍色、黃色、橙色等不同程度洪水預告。其中太湖地區（藍色景）影響的範圍包括上海、蘇州、江蘇等地。南方地區強降雨持續， 26 日 8 時至 27 日 8 時，西南、江南及東北等地部分地區降了中到大雨，局地大暴雨。四川、重慶、廣西、安徽、浙江等地 13 條河流發生超警以上洪水。太湖周邊流域有 7 個監測站水位超出警戒標準。中國水利部預計昨日（ 27 ） 8 時至今日（ 28 ） 8 時，西南、黃淮、江淮、江南等地部分地區將有大到暴雨，其中湖北中北部和西南部、河南西南部、重慶東北部等地部分地區將有大暴雨到特大暴雨（ 120 至 280 毫米)； 今日 8 時至週二（ 30 ）8 時，黃淮、江淮、江南、西南等地部分地區仍將有大到暴雨，部分地區大暴雨。受其影響，長江、淮河、太湖、珠江等流域部分河流將出現明顯漲水過程，其中太湖、淮河上游等可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。