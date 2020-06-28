人大常委列入審議「港版國安法」　港代表：預計後天表決

中國全國人大常委會今日（ 28 ）起連續 3 日於北京召開會議，先前公布的議程中沒有列入審議「港版國安法」，但香港特區人大代表透露，最新的議程已加入審議《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法草案》，預期可能會在會議閉幕（ 30 ）進行表決。
中國常委大會今次共安排約 10 名香港區人大代表至北京參與會議，包括葉國謙、吳秋北和陳曼琪等。有消息指 5 名香港基本法委員會成員也前往北京，但其中一名委員表示早上的會議只有港區人大代表參與。
香港人大代表吳秋北今日上午在臉書上傳會議議程照片，其中一張印有「會議日程」字句，但內容被遮蓋；另一張照片則是一本《基本法》。
葉國謙表示，獲出席和負責審議的人大常委對「港版國安法」表態一致支持，並引述人大法工委主任、基本法委員會主任沈春耀，稱這段時間已從不同渠道了解各方對草案的意見，會就內容作部分修改，但細節不方便透露，而草案已列入表決議程，條文不會在表決通過前公布。
據《香港電台》（ RTHK ），香港人大代表黃均瑜表示，目前未有「港區國安法」具體條文，但認為若違反相關法律，有機會判處終身監禁為「合理」，指「國安法」是針對少數人，因此刑罰要夠重才有阻嚇力。
香港大律師公會前主席梁家傑潤則認為，「港版國安法」讓人大常委會可以隨時通過香港 700 萬人刑責的法律，是「不合法、不合憲」，一旦通過「港區國安法」就不再是一國兩制，擔心人權將不受保障。而國安法條文是否涉及「人治」色彩的有意義討論仍要待到條文公佈。
民陣召集人岑子杰質疑，「港區國安法」實施後，中央可以無限延伸及解釋法律，他認為要公布條文、諮詢民意、並在本地立法，才是尊重一國兩制。