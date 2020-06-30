在台法國模特兒直言愛台灣　最喜歡澎湖這個地方

Alexis是名來自法國的模特兒，大學就讀於法國的理工學院，畢業卻踏上與專業截然不同的道路－－模特兒。搬來亞洲的他，曾經為日本品牌 Uniqulo, Beams和其他亞洲品牌代言拍攝。之前5年他都在日本和韓國定居工作，現在則來台灣台北發展。跟記者談到在台灣最開心的旅行之一，他表示今年去了一趟澎湖群島，覺得很美麗。「澎湖群島十分好玩，有非常美麗的自然生態。」
談及他的澎湖遊記，Alexis的眼睛閃爍光芒。「澎湖主要的島嶼有橋能前往其他3座比較小的島嶼，澎湖島嶼主要的產業看起來是養殖漁業和旅遊業。這裡的風非常大，是十分適合玩風帆的地方。我住在主要的島嶼並租了輛機車以便四處遊玩，我去了奇美鄉和萬安鄉，兩個島嶼都有小型的機場。」他說。「我最喜歡的地方是位於西嶼的海灘，那裡不但人煙罕至，還有絕美的夕陽。 」
Alexis沿途拍下不少風景照，雖然職業是模特兒，但他私底下其實不太會跟風景拍照，可能是工作就需要拍照了，放假只想看看景色。前幾年都待在韓國和日本的他，今年1月初因緣際會來到台灣，剛好碰上疫情，他直言待在台灣十分安全，在台灣定居期間都以擔任各品牌模特兒為主要工作。「我覺得台灣選舉十分有趣，人們很熱衷政治，雖然法國也是民主制，但因為太多政黨，我身邊的朋友們都對政治十分無感。」他說。
工作用IG：Alexisaroundtheworld
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